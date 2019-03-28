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Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Trump Rusya'nın Venezuela'dan çıkmasını istiyorsa, ABD'nin ilk önce Suriye'den çıkmasının gerektiğini söyledi.

AA | 28.03.2019 - 02:53..
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Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı hedef alan "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" sözlerini eleştirerek, öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi.

ABD'nin uluslararası topluma verilen sözlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor" dedi.

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

ABD HERKES HAKKINDA KARAR VEREMEZ

Zaharova, ABD'nin diğer ülkelerin meşru çıkarları üzerine karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

TRUMP GUAİDO'NUN KARISINI BEYAZ SARAY'DA AĞIRLADI

ABD Başkanı Trump, bugün, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabulünde, Rusya'nın Venezuela'daki varlığıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump: Rusya Venezuela'dan çıkmalı

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

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