Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler dalgalanmaya başladı.

Rusya, Türkiye'ye üstü kapalı mesajlar vermeye başladı.

OSMANLI-RUS SAVAŞI SONRASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresi üzerinden, Osmanlı ile Rusya arasında 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi'nin sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması'nı paylaştı.

BULGARİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI VE RUSYA'NIN HAKİMİYETİ

Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın, Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilan ettiğini hatırlattı.

Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar'da hakim güç haline gelmişti.

Paylaşımda, "1877-1878'de Bulgaristan'da acımasız bir Rus-Türk savaşı meydana geldi. Bulgaristan bu günü ulusal bayram olarak ilan etmiş, Ulusal Bağımsızlık Günü olarak Osmanlı'nın hükümlüğünden çıkılan San Stefano Antlaşması'nın imzalandığı gün seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.