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Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı-Rus savaşının ardından imzalanan anlaşmanın tarihini paylaştı.

AA & Ensonhaber | 04.03.2020 - 10:26..
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Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler dalgalanmaya başladı.

Rusya, Türkiye'ye üstü kapalı mesajlar vermeye başladı.

OSMANLI-RUS SAVAŞI SONRASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresi üzerinden, Osmanlı ile Rusya arasında 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi'nin sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması'nı paylaştı.

BULGARİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI VE RUSYA'NIN HAKİMİYETİ

Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın, Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilan ettiğini hatırlattı.

Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar'da hakim güç haline gelmişti.

Paylaşımda, "1877-1878'de Bulgaristan'da acımasız bir Rus-Türk savaşı meydana geldi. Bulgaristan bu günü ulusal bayram olarak ilan etmiş, Ulusal Bağımsızlık Günü olarak Osmanlı'nın hükümlüğünden çıkılan San Stefano Antlaşması'nın imzalandığı gün seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı

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