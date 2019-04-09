Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile öteki ilgililer karşıladı.

CHP'LİLERİN TEPKİ NE OLACAK

Mansur Yavaş'ın karşılama törenine gitmesini CHP'lilerin nasıl karşılacağı merak ediliyor.