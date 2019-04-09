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Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Putin ile gerçekleştirdiği zirve sonrası Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Mansur Yavaş da vardı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 07:11..
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Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile öteki ilgililer karşıladı.

CHP'LİLERİN TEPKİ NE OLACAK

Mansur Yavaş'ın karşılama törenine gitmesini CHP'lilerin nasıl karşılacağı merak ediliyor.

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

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