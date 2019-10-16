taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8761
Euro
6.5035
Altın
1487.84
Borsa
94137.22
Gram Altın
280.808
Bitcoin
46997.08

Rusya, Gürcistan’a uçak seferlerini tekrar başlattı

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Rusya karşıtı gösteriler sonucu durdurulan Rusya’dan Gürcistan’a uçak seferleri tekrar başlatıldı.

İHA | 16.10.2019 - 18:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Gürcistan’da Rusya karşıtı protestolar sebebi ile Rusya tarafından durdurulan Gürcistan seferleri yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı yaptığı yazılı açıklamada, Rus S7 havayolu şirketinin tekrar Gürcistan’a uçak seferlerine başlaması yönünde izin verildiğini belirtildi.

Yapılan açıklamanın ardından diğer Rus havayolu firmalarının da yakın zamanda Gürcistan’a uçuş başlatabileceği kaydedildi.

PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ

20 Haziran’da Gürcistan Parlamentosu’nda düzenlenen Gürcistan Ortodoks Parlamentolararası oturumuna liderlik eden Komünist Parti’den Rus Duma Milletvekili Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov’un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanının makamına oturması ülkede ciddi krizlere yol açmıştı. Bu krizden sonra ülkede aylarca devam eden protesto gösterileri düzenlenmişti.

Rusya, Gürcistan’a uçak seferlerini tekrar başlattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider

310
Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan terörist yakalandı

227
Cumhurbaşkanı'ndan İngiliz muhabire: Dimdik ayaktayım

Cumhurbaşkanı'ndan İngiliz muhabire: Dimdik ayaktayım

399
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

240
Türk askeri milli sporculara Tel Abyad'dan selam yolladı

Türk askeri milli sporculara Tel Abyad'dan selam yolladı

315
Fransızlar, Merih'e hayran kaldı

Fransızlar, Merih'e hayran kaldı

82
İran'da Türk bayrağına hakaret

İran'da Türk bayrağına hakaret

520
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir