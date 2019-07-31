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Rusya, Hindistan'a bin adet hava füzesi sattı

Rusya, Hindistan ile bin adet havadan havaya füzenin satışı için anlaşma imzaladı.

AA | 31.07.2019 - 07:25..
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Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi’nin bildirdiğine göre, Moskova Hindistan’a Vympel R-27 tipi havadan havaya füze sattı.

BİN FÜZE SATIŞI İÇİN ANLAŞILDI

Federal servisten yapılan açıklamada, “Bir süre önce havadan havaya füze sistemleri üzerine oldukça büyük bir anlaşma imzalandı. Onlar (Hindistan) bin civarında füzenin Hindistan’a tahsisi için taahhütte bulundu” denildi.

Rusya, Hindistan'a bin adet hava füzesi sattı

Hindistan merkezli ANİ Haber Ajansı da geçtiğimiz günlerde yaptığı haberlerde Hindistan’ın orduda kullanılan Rus yapımı Sukhoi Su-30MKIsavaş uçaklarıyla uyumlu bir şekilde kullanılmak üzere Moskova’dan Vympel R-27 tipi havadan havaya füze sattığı bilgisi paylaşılmıştı.

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