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Rusya, Hindistan'a sattığı S-400'leri 2021'de teslim edecek

Rus yetkililer, Hindistan'a satılan S-400'lerin 2021 sonunda teslim edileceğini duyurdu.

İHA | 05.02.2020 - 15:40..
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Rusya, Hindistan’a sattığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihini konusunda açıklama yaptı.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemlerinin ilk partisinin 2021 yılının sonlarına doğru teslim edileceğini belirtti.

İLK PARTİ 2021 SONU

Hindistan ile Rusya arasındaki anlaşmanın normal takvimde devam ettiğini kaydeden Drojjov, “İlk parti S-400 sistemlerinin Hindistan'a teslimatı planlandığı gibi 2021 yılının sonunda başlayacak. Hint uzmanların eğitimi ise teslimat öncesinde başlayacak.” ifadelerini kullandı.

TAMAMI 2023'TE TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Nerandra Modi arasında imzalanan anlaşma gereği, S-400 hava savunma sistemlerinin tamamının Nisan 2023 tarihinde teslim edilmesi bekleniyor.

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