1 Rusya, Hindistan'a sattığı S-400'leri 2021'de teslim edecek Rus yetkililer, Hindistan'a satılan S-400'lerin 2021 sonunda teslim edileceğini duyurdu.

2 Tinerle temizlik yaparken sigara yakan adam Erzincan'da, kafeteryasında tinerle temizlik yaparken sigara yakan bir kişi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı, yanarak hastanelik oldu.

3 İranlı dolandırıcılardan 600 milyon dolarlık vurgun Çeşitli ülkelerde kurdukları saadet zinciri benzeri bir yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıran İran uyruklu dolandırıcılık çetesi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

4 TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı TikTok, Instagram'ın tasarımına oldukça benzeyen yeni profil sayfasını test ediyor.

5 Kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen futbolcular UEFA, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen futbolcuları derledi. Listede Raul Gonzalez, Michel Platini ve Lionel Messi gibi isimler de var.

6 Nazlı Sinem davasında Paksoy kardeşlere beraat Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 10 yıl önce apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy kardeşlerin yargılandığı dava, beraatle sonuçlandı.