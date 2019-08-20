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Rusya İdlib'teki operasyona katıldı

Esad rejiminin İdlib'de düzenlediği operasyonlara Rusya'nın da katıladığı açıkladı.

AA | 20.08.2019 - 14:37..
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Rusya ve Esad rejiminin Suriye'deki iş birliği sürüyor.

RUSYA İDLİB'DEKİ OPERASYONA DAHİL OLDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı askerlerin İdlib'te sürdürülen operasyona dahil olduğunu belirtti.

Rusya İdlib'teki operasyona katıldı

843 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-19 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 843 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SNHR raporuna göre, Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde yaptığı saldırılarda 843 sivil öldü.

Esad rejimi, İdlib ilini bin 392, Hama kırsalını bin 572, Lazkiye kırsalını ise 208 kez olmak üzere toplamda 3 bin 172 kez varil bombasıyla hedef aldı.

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