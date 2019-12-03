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Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

Rusya, 'Sibirya'nın Gücü' adlı 3 bin kilometre uzunluğundaki boru hattından Çin'e doğalgaz pompalamaya başladı.

AA | 03.12.2019 - 08:08..
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Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

Sibirya'yı Çin'in kuzeydoğusuna bağlayan Sibirya'nın Gücü, iki ülke arasındaki ilk doğalgaz boru hattı.

Hat, Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliği açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

ÇİN'E YILDA 38 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ

Hattın 2025'te tam kapasite çalışmaya başlamasıyla Çin'e yılda 38 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılması planlanıyor.

İki ülke liderleri Vladimir Putin ve Şi Cinping hattın açılış törenine video bağlantısı aracılığıyla katıldı.

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

PUTİN: "DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT PROJESİ"

Putin, törende "dünyanın en büyük inşaat projesi" diye nitelediği boru hattının açılışının "tarihi bir olay" olduğunu söyledi.

Rusya'da devlete ait petrol şirketi Gazprom 5 yıl önce Çin'le 30 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

EKSİ 62 DERECEYE DAYANIKLI

Eksi 62 derece soğuğa dayanacak şekilde inşa edildiği belirtilen boru hattının inşasına, 400 milyar dolarlık bu anlaşma kapsamında başlanmıştı.

Rus gazını Ukrayna'yı bypass ederek Karadeniz'in altından Türkiye'ye taşıyacak Türk Akımı doğal gaz boru hattının Ocak ayında, Avrupa'ya sevkiyat yapılacak Kuzey Akımı 2 boru hattının da 2020 ortasında devreye girmesi planlanıyor.

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

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