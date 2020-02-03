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Türkiye, Rusya ile ortak devriyesini iptal etti

Rusya destekli Esad rejiminin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Türkiye Rusya ile ortak devriyesini iptal etme kararı aldı.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 13:15..
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Türkiye, Rusya ile ortak devriyesini iptal etti

Suriye'de milyonlarca insanı öldürüp bir o kadarını da yerinden yurdundan eden Esad rejimi, yıllardır açık bir şekilde Rusya'dan aldığı destekle ayakta duruyor.

Rusya destekli rejim, İdlib'de Türk askerlerini hedef alarak alçak bir saldırı düzenledi.

4 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler de gerildi.

ORTAK DEVRİYE YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın." diyerek uyarısını net bir şekilde ortaya koydu.

Bu açıklamanın ardından Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ortak devriyesi iptal edildi.

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