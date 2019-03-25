Rusya ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat

Rusların, Türkiye'ye pasaportsuz olarak kimlikle gelmesinin önü açılıyor. Bu bağlamda, 28 Mart'ta Antalya'ya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirilecek. İadeiziyaret ise 8 Nisan'da Moskova'ya yapılacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak düşürme krizinin ardından geçen zaman ve sonrasındaki iyi ilişkiler, ülkeler arası geliş gidişlere de yansıdı.

BAZI KADEMELERDE VİZELER KALKTI

Rusya ile pasaportsuz, sadece kimlikle seyahatin müzakerelerine o dönem başlanmış, son aşamalara gelinmişti. Son olarak tır şoförlerine, iş adamlarına ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldıran Rusya ile tamamen vizelerin kalkması ve sonrasında pasaportsuz seyahat konuşulmaya başlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Yasa ile turistlerin Türkiye'de 90 günlük kalma süresini uzatacağız, esnek yapacağız." dedi.

YÜZDE 100 ARTTI

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'ya seyahatler pasaportsuz gerçekleştirilirken gelen turist sayısında, ciddi bir artış söz konusu. İki yıl içerisinde, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 100 arttı; 700 binden 1.4 milyona çıktı.

BÜYÜKELÇİLİKLER ÇALIŞIYOR

Türkiye'ye gelen turist sayısını, kaliteyi ve çeşitliliği artırmak amacıyla girişimler sürerken, hem yurt dışındaki müşavirler hem de büyükelçilikler yoğun bir yekilde çalışıyor.

Türkiye'de elektronik vize uygulaması da hayata geçti. Kafede otururken, televizyon izlerken, telefondan, bilgisayardan ya da tabletten 3 dakika içinde elektronik vizeyi alınabiliyor. Bazı ülkeler için de ön koşullar kalkmaya başladı. Bu ülkeler arasında Çin ve Hindistan var. İki ülkede vize ofisleri açıldı.

Türkiye'ye gelmek isteyen Hintlere, kolayca vize verilmesi amaçlanıyor. Buradaki amaç ise kolay para harcayan Çinliler ve Hintleri uzun süre misafir edebilmek.