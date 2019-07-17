Rusya: Türkiye'yle savaş uçağı için görüşebiliriz

Rusya'dan aldığımız S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin, sevkiyatı devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Rusya'dan Türkiye'ye savaş uçakları teslimi konusunda adım geldi.

Rusya'nın Savunma Sanayisi'nden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor." yanıtını verdi.