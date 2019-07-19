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Rusya Karadeniz’de füzeli tatbikat yaptı

Tatbikat nedeniyle kıyılar deniz trafiğine kapatıldıktan sonra, gönderilen 2 füze imha edildi.

İHA | 19.07.2019 - 20:38..
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Rusya Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarında Admiral Makarov fırkateyni ile Utes kıyı füze sisteminin tatbikatının görüntüleri yayınlandı.

FÜZE İMHASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayınlanan görüntülere göre Utes kıyı füze sistemi tespit edilen hedefe füze gönderdi. Füzeyi algılayan Admiral Makarov fırkateyninden ise Ştil tipi iki güdümlü füze yollanarak Utes kıyı savunma sisteminden fırlatılan füze imha edildi.

DENİZ TRAFİĞİ KAPATILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de yapılan tatbikat nedeniyle kıyıların deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı. Admiral Makarov fırkateyni 2015 yılında sulara indirilmiş 2016 yılında ise Baltık Denizi ve Barents Denizi’nde yapılan testleri başarıyla geçince Rusya Savunma Bakanlığının hizmetine girmişti.

Kalibr-NK tipi kruz füzesi, Ştil-1 uçaksavar füze kompleksi, A-190 topçu silahı, uçaksavar topçu silahı ve torpido ile donatılan fırkateyn ayrıca Ka-27 tipi güverte helikopteri taşıma özelliğine sahip.

Rusya Karadeniz’de füzeli tatbikat yaptı

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