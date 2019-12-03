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Rusya kendi ürünü olmayan akıllı telefon ve bilgisayar satmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onayladı.

AA | 03.12.2019 - 08:58..
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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2020'den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

YAPMAYANLARA AĞIR PARA CEZASI GELİYOR

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören yasayla, buna uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

Rusya kendi ürünü olmayan akıllı telefon ve bilgisayar satmayacak

APPLE, SAMSUNG VE GOOGLE KARŞI ÇIKTI

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması, bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken; Apple, Samsung ve Google gibi şirketler karşı çıkmıştı.

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