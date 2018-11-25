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Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

Ukrayna ile arasında krize neden olan Kırım'da askeri havalimanı inşa edildi.

İHA | 25.11.2018 - 03:10..
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Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

Ukrayna’da çıkan iç savaşın ardından 2014 yılında referandum yapılarak Rusya’ya bağlanan Kırım’da Rusya’nın askeri yatırımları devam ediyor. Rusya, Kırım’ın Karadeniz sahilinde bulunan Belbek bölgesine askeri havalimanı inşa etti.

Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

HEM ASKERİ HEM DE SİVİL UÇUŞLAR YAPILACAK

Havalimanının hem askeri hem de sivil uçuşlar için kullanılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, havalimanına AN-148 tipi uçağın sağlıklı bir iniş gerçekleştirdiğini ve testin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

Kırım’ın Karadeniz yönündeki en uç noktalarından biri olan Belbek Havalimanının inşası tamamlandıktan sonra Rusya’nın birçok askeri taşımacılık ihtiyacını da buradan karşılayacağı bildirildi.

Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

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