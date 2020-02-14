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Rusya M4 karayolunu Türk askerinin izniyle kullanıyor

Rus askeri, Suriye'de stratejik öneme sahip M4 ve M5 karayollarından, bazı noktaları bloklayan Türk askerinin izniyle geçiyor.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 18:49..
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Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından Türk gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 5 askerimizin şehit olmasının ardından bölgede başlayan gerginlik sürüyor.

Askeri sevkiyatlarla bölgede bulunan gözlem noktalarını güçlendiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), M4 ve M5 karayollarında bazı noktaları güvenlik amacıyla kapattı.

Bölgeye devriye amaçlı girmek isteyen Rus askerleri ise o noktalardan Türk askerinin izniyle geçiyor.

Rusya M4 karayolunu Türk askerinin izniyle kullanıyor

"FAZLASIYLA RENCİDE EDİCİ"

Bölgede bulunan Rus medya mensupları da bu geçişlerden birinde oradaydı. Rus televizyonlarına Türk askerlerinden izin alarak geçiş yapan Rus askerinin görüntüsünün yansıması, ülkede tartışmalara neden oldu.

Ruslar bu durumu "rencide edici" olarak yorumladı.

Rusya M4 karayolunu Türk askerinin izniyle kullanıyor

Rusya M4 karayolunu Türk askerinin izniyle kullanıyor

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