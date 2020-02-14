Rusya M4 karayolunu Türk askerinin izniyle kullanıyor

Kahramanmaraş'ta 245 keçi ve yavrusu telef oldu

1 İman bebek, soğuktan ve yetersiz beslenmeden öldü Ailesiyle sığındıkları Türkiye sınırındaki kamp bölgesinde soğuktan ölen 1,5 yaşındaki İman Ahmed Leyla'nın, gözleri açık can verdiği ortaya çıktı.

2 Öz annesinin işkence ettiği bebeğe kayyum atandı Avcılar’da bebeğine çamaşır suyu enjekte ve darp ettiği için tutuklanan annenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, babanın şikayetinden vazgeçmesi ile bebeğe kayyum atanmasına karar verdi.

3 Pakdemirli: Bu gece 74 firmayı ifşa edeceğiz Bakan Pakdemirli,tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlanacağını söyledi.

4 Uzaklaştırma kararını af dilemek için çiğnedi Burdur'da uzaklaştırması olan ve af dilemek için eşinin çalıştığı yerde kurtarıcı üzerine çıkıp "Biricik aşkım, beni affet" yazılı pankart açan adam, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

5 Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, idmanlara başladı Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür'ün idmanlara başladığı "O geri döndü" başlığıyla duyuruldu.

6 Bursa'da öğretmene darp kameraya yansıdı Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir veli, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü.