Rusya M4 karayolunu Türk askerinin izniyle kullanıyor

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından Türk gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 5 askerimizin şehit olmasının ardından bölgede başlayan gerginlik sürüyor.
Askeri sevkiyatlarla bölgede bulunan gözlem noktalarını güçlendiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), M4 ve M5 karayollarında bazı noktaları güvenlik amacıyla kapattı.
Bölgeye devriye amaçlı girmek isteyen Rus askerleri ise o noktalardan Türk askerinin izniyle geçiyor.
"FAZLASIYLA RENCİDE EDİCİ"
Bölgede bulunan Rus medya mensupları da bu geçişlerden birinde oradaydı. Rus televizyonlarına Türk askerlerinden izin alarak geçiş yapan Rus askerinin görüntüsünün yansıması, ülkede tartışmalara neden oldu.
Ruslar bu durumu "rencide edici" olarak yorumladı.