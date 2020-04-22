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Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Petrol baskısı altındaki Rus rublesine destek amacıyla yaklaşık 222 milyon dolarlık döviz satışı yapıldı.

AA |
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Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası, düşen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için rekor düzeyde döviz sattı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, banka, rubleyi desteklemek amacıyla 20 Nisan'da 16,8 milyar ruble (yaklaşık 222 milyon dolar) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

EN YÜKSEK HACİMLİ DÖVİZ SATIŞI

Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 18,90 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

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