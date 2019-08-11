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Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

Rus vekil Aleksey Juravlev, Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları ve Moskova'daki şiddetli yağışların, ABD kaynaklı iklim silahı nedeniyle ortaya çıktığını öne sürdü.

AA | 11.08.2019 - 01:11..
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Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Aleksey Juravlev, Rossiya-1 televizyonunda katıldığı '60 Dakika' programında, Rusya’nın Sibirya bölgesinde çok geniş alanda orman yangınları meydana gelmesi ve Moskova’da şiddetli yağışlar yaşanmasının olası nedenlerini değerlendirdi.

Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

"İKLİM SİLAHI-HAARP" ŞÜPHESİ

Rus vekil, ülkeye karşı iklim silahının (HAARP teknolojisi) kullanılmış olabileceğini söyledi.

Rusya’nın birkaç yüzyıldır ilk kez yeni silahlarıyla Batı’ya karşı üstünlük elde ettiği, hipersonik füzeleri olmayan Batı ülkelerinin ‘ne yapacaklarını şaşırdığına' dikkat çeken Juravlev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların iklim silahı denemiş olabileceklerini düşünüyorum. Böyle bir yaz olamaz, hepimiz olamayacağını anlıyoruz. Yangınlar, Moskova’da şiddetli yağışlar meydana geliyor. Washington ‘bölge komitesi’ işbaşında. Bunun ciddi bir şey olduğu ve buna karşı doğru bir tutum ortaya konması gerektiği kanısındayım."

Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

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