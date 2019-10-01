Rusya: Putin ile Trump arasındaki görüşmeler yayınlanamaz

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bir işaret gelmesi halinde konuyu Washington ile görüşeceklerini ancak bu görüşmelerin dökümünü yayınlamanın normal diplomatik işleyişte yer almadığını belirtti. Peskov bunun sadece iki taraf arasında karşılıklı bir anlaşmayla mümkün olabileceğini belirtti.

Azil sürecinine dair soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Demokrat Başkanı Adam Schiff, Trump'ın Putin de dahil dünya liderleriyle görüşmelerinin kayıtlarının yayınlanması gerektiğini söylemişti.



Schiff, Trump'ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini belirterek bu kayıtları istiyor.



Haftasonu Amerikan NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Schiff, Putin'le ve diğer liderlerle ABD Başkanı arasında yapılan telefon görüşmelerinin ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini görmek için bu dökümlerin açıklanmasının bir ihtiyaç olduğunu belirtmişti.