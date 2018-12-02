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Rusya: Putin ve Erdoğan İdlib adımlarında anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde devlet kurmaya çalıştığını, bunun tehlikeli bir adım olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 16:01..
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Erdoğan’ın Arjantin’deki G20 zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdi.

"MUTABAKAT DOĞRULANDI"

Lavrov, "Görüşmede İdlib konusundaki mutabakat doğrulandı. Taraflar Türk meslektaşlarımızın aktif ve istikrarlı eylemlerine rağmen, hâlâ tüm aşırıcı grupların 20 kilometrelik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrılmadığını belirtti" dedi.

Rusya: Putin ve Erdoğan İdlib adımlarında anlaştı

Liderler silahsızlaştırılmış bölgeye yönelik mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar ve bu sırada militanların bu kritik mutabakatı sabote etmemesine yönelik tedbirler alınması konusunda da anlaştı.

"ABD, SURİYE’DE 'KÜRT KARTINI’ OYNUYOR"

Öte yandan Lavrov, ABD’nin Fırat’ın doğusu ve Suriye’nin diğer bölgelerindeki eylemleriyle 'Kürt kartını' oynadığını ifade etti. Lavrov, ABD’nin eylemlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü ihlal ettiğini söyledi: "Fırat’ın doğusunda olanlar, doğrudan Suriye’nin toprak bütünlüğünün ihlali. Bu herkesçe açık bir şey. ABD, özel kuvvetleri ile danışmanlarının bulunduğu Fırat’ın doğusu ve Suriye’nin başka bölgelerindeki eylemleriyle 'Kürt kartını' oynuyor. Bu Kürt meselesinin bölge ülkelerinde (Türkiye, Irak, İran) ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurursak, bu çok tehlikeli bir oyun."

"ABD, FIRAT’IN DOĞUSUNDA DEVLET BENZERİ YAPILAR KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Lavrov, "Fırat’ın doğusunda kabul edilemez şeyler oluyor. ABD burada devlet benzeri yapılar kurmaya çalışıyor, Suriye hükümetinin bölgelerindeki altyapıları yeniden inşa etmeyi reddederken, bu bölgelerde insanların normal yaşama dönmesi için milyonlarca dolar harcıyor" diye devam etti.

Rusya: Putin ve Erdoğan İdlib adımlarında anlaştı

"BATI’NIN, RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN’IN FİKİRLERİNE KARŞI SUNDUĞU BİR ALTERNATİF YOK"

Lavrov, Batı’nın Suriye konusunda Astana üçlüsünün (Rusya, Türkiye ve İran) teklif ettiklerine karşı alternatif bir stratejisi ya da taktiği olmadığını, bunun giderek daha gözle görülür bir hal aldığını ekledi.

Lavrov, “Astana sürecinin garantör ülkelerinin inisiyatifiyle oluşturulmakta olan Anayasa Komitesi, birçok ülkeye göre BMGK’nın krizin tüm taraflarının masaya oturtulmasına ve ülkede nasıl yaşamak istediklerine karar vermesine yönelik 2254 kararını uygulamaya başlamak için tek fırsat” dedi.

Tarafların anlaşmasının ardından yeni bir anayasanın kabul edilebileceği ve seçimlerin gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Lavrov, “Tekrarlıyorum, terörle mücadele, göçmenlerin ülkelerine geri döndürülmesi, insani yardım ve siyasi süreç konusunda yıllardır Astana üçlüsünün yönelttiklerinden başka fikirler duyamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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