Rusya S-400 parçalarını Türkiye ile üretecek

Hava savunma silahını S-400 ile karşılayan Türkiye, sistemlerin Rusya ile ortak üretimi noktasında harekete geçti.

S-400'ün üreticilerinden olan devlete yakın Rostec şirketi, Türkiye ile S-400 sistemlerinin parçalarının ortak üretimi konusunda görüşmeler yapıldığını duyurdu.

ORTAK ÜRETİM GÖRÜŞMESİ

Moskova’nın denetiminde olan kamu kuruluşu Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov açıklamalarda bulundu.

TAKVİM DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ

Çemezov, “S-400 hava savunma sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor. Türkiye, Rostec ve Rusya’nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki işbirliği olumlu yönde ilerliyor. Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında işbirliğini genişletmeye hazırız. S-400'lerin teslimatını Türkiye'nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

Rusya, alanının en iyilerinden biri olan S-400'ü yabancı bir iştirak almadan kendi bünyesindeki fabrikalar ve devlet kurumları ile üretiyor. Ancak Türkiye'nin S-400 alışveriş anlaşması, Rusya ile ortak üretim maddesini barındırıyor.

Bu noktada S-400'lerden sonraki jenarasyon olması beklenen modeli S-500 hava savunma sistemlerini, Türkiye ile ortaklaşa üretmesi hedefleniyordu.