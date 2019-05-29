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Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok

ABD yaptırım tehdidine devam ederken Türkiye, Rusya ile olan anlaşmadan sapmadı.

AA | 29.05.2019 - 11:02..
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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı.

"GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, “Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil.” dedi.

Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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