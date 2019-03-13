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Rusya S-400'ü Avrupa'ya yakın konumlandırdı

S-300'lerin yerine S-400 konuşlandıran Rusya, kaç adet batarya yerleştirdiği konusunda bilgi vermedi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 08:14..
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Rusya, Leningrad'a S-400 hava savunma sistemleri konuşlandırdıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "En modern hava savunma sistemleri olan S-400'ler, askeri, idari ve sivil alanları korumak amacıyla Leningrad bölgesinde hazır bekletilmektedir” ifadelerine yer verildi.

KAÇ TANE YERLEŞTİRİLDİĞİ AÇIKLANMADI

AFP'ye konuşan bir Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi, S-400'lerin S-300'lerin yerini aldığını kaydetti. Yetkili, bölgeye kaç tane S-400 sistemi yerleştirildiği hakkındaysa bir bilgi vermedi.

AB'NİN HOŞUNA GİTMİYOR

Rusya'nın Avrupa sınırına yakın bölgelere S-400 yerleştirmesi, nükleer faaliyetlerde bulunması gibi hareketler Avrupa Birliği'ni endişelendiriyor.

S-400'ler Rusya'nın en gelişmiş silahlarından biri olarak değerlendiriliyor. Silahlar 400 kilometrelik menzile sahip.

Rusya S-400'ü Avrupa'ya yakın konumlandırdı

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