Rusya S-400'ü Avrupa'ya yakın konumlandırdı

Rusya, Leningrad'a S-400 hava savunma sistemleri konuşlandırdıklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "En modern hava savunma sistemleri olan S-400'ler, askeri, idari ve sivil alanları korumak amacıyla Leningrad bölgesinde hazır bekletilmektedir” ifadelerine yer verildi.
KAÇ TANE YERLEŞTİRİLDİĞİ AÇIKLANMADI
AFP'ye konuşan bir Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi, S-400'lerin S-300'lerin yerini aldığını kaydetti. Yetkili, bölgeye kaç tane S-400 sistemi yerleştirildiği hakkındaysa bir bilgi vermedi.
AB'NİN HOŞUNA GİTMİYOR
Rusya'nın Avrupa sınırına yakın bölgelere S-400 yerleştirmesi, nükleer faaliyetlerde bulunması gibi hareketler Avrupa Birliği'ni endişelendiriyor.
S-400'ler Rusya'nın en gelişmiş silahlarından biri olarak değerlendiriliyor. Silahlar 400 kilometrelik menzile sahip.