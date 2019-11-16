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Rusya soruşturmasında jüri Roger Stone hakkındaki kararını açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya soruşturmasında ismi geçen eski danışmanı Roger Stone, aralarında "Kongre'ye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" gibi 7 maddeden suçlu bulundu.

AA | 16.11.2019 - 06:00..
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Rusya soruşturmasında jüri Roger Stone hakkındaki kararını açıkladı

Washington Mahkemesinde jüri, ABD'deki Rusya soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Stone hakkındaki kararını verdi.

7 MADDEDEN SUÇLU BULUNDU

Jüri, Stone'u aralarında "Kongre'ye yalan söylemek", "adaleti engellemek" ve "tanıkların gözünü korkutmak" gibi 7 maddeden suçlu buldu. Trump ise karar hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi Roger Stone'u yalan söylemekten suçlu buluyorlar ve yıllarca hapse tıkmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

"GÖRÜLMEMİŞ ÇİFTE STANDART"

Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in de yalan söylediğine işaret eden Trump, bu isimlere ne olacağını sordu. Trump, "Ülkemiz tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir çifte standart." değerlendirmesinde bulundu.

OCAK AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında ocak ayında gözaltına alınmıştı. İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı. Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

Rusya soruşturmasında jüri Roger Stone hakkındaki kararını açıkladı

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