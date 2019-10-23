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Rusya, Suriye'deki petrol yönetimi için kararını açıkladı

Suriye konusunda Türkiye ile 10 maddelik bir mutabakata imza atan Rusya, bölgedeki petrol tesislerinin Esad'a bırakılmasını istedi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 13:05..
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Rusya, Suriye'deki petrol yönetimi için kararını açıkladı

Türkiye, Amerika'nın ardından Rusya ile de Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin masaya oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmede, Türkiye'nin istediği güvenli bölge konusunda mutabık kalındı.

Ancak, bu mutabakatta Kamışlı kapsam dışı bırakıldı.

Bunun en büyük nedeni ise Kamışlı'daki petrol kuyuları. Binden fazla petrol kuyusunun olduğu Kamışlı'da, günde 300 bin varil petrol çıkarılıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

"ŞAM'IN KONTROLÜNE GİRMELİ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya ve Türkiye'nın varmış olduğu mutabakat kapsamında Kürt güçlerin geri çekilmesi sonrası Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol tesislerinin kimin denetiminde olacağına ilişkin bir soru üzerine, "Şam'ın kontrolüne girmeli, her yerin meşru hükümetin kontrolü altına alınması gerekliyor." dedi.

Rusya, Suriye'deki petrol yönetimi için kararını açıkladı

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