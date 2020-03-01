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Rusya, Suriye'deki Türk uçaklarını tehdit etti

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmasıyla birlikte Rusya, İdlib havasında Türkiye'ye güvenliği garanti edemeyeceğini açıkladı.

İHA | 01.03.2020 - 23:44..
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Rusya, Suriye'deki Türk uçaklarını tehdit etti

İdlib'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Rejim kuvvetleri, yerden OBÜS ve ÇNRA atışları, havadan da SİHA'lar ile etkisiz hale getirilirken, F-16'larımız da rejime ait uçakları düşürüyor.

Bugün rejime ait uçakların düşürülmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

"ESAD REJİMİ İDLİB HAVA SAHASINI TÜRKİYE'YE KAPATTI"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esad rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye’ye kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye’nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez” ifadeleri kullanıldı.

MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü haberi

Rusya, Suriye'deki Türk uçaklarını tehdit etti

İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı haberi

Rusya, Suriye'deki Türk uçaklarını tehdit etti

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