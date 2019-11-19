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Rusya, Suriye'nin zeytinlerini dünyaya satacak

Suriye'deki iç karışıklıkta Esad'ın yanını tutan ve bölgede olan Rusya petrolden sonra Suriye zeytinini de satıp paraya çevirecek.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 10:00..
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Rusya, Suriye'nin zeytinlerini dünyaya satacak

Son 8 yıldır Suriye'deki iç karışıklıktan faydalanıp bu ülkeye yerleşen ABD ve Rusya gibi ülkeler demokrasi ve terörle mücadele adı altında kendi kasalarını doldurmak için Suriye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürüyor.

RUSYA KAMIŞLI DA PETROLE KONDU

Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakatta Kamışlı yer almamıştı. Mardin Nusaybin'in tam karşısında kalan bu şehirden adeta petrol fışkırıyor.

Ruslar ise Kamışlı'dan çıkan petrole kondu. Nusaybin'den bakıldığında çıplak gözle bile sınırın diğer tarafındaki petrol kuyuları görülüyor.

SURİYE ZEYTİN DE ÜST SIRALARDA

Rusların şimdi gözünü diktikleri zenginlik: zeytin. Kaynak: Ensonhaber

İklimi zeytin üretimine çok uygun olan Suriye dünyada da İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından 4. sırada yer alıyor.

Rusya, Suriye'nin zeytinlerini dünyaya satacak

RUSLAR ZEYTİNİ DE SATACAK

Rusya petrolün ardından şimdide Suriye'de topladığı zeytine göz dikti. Bu yılın hasadında ilk etapta 46 bin ton toplanan zeytinler Kırım'a gönderildi. Kaynak: Ensonhaber

Burada işlenecek zeytinler Rusya'da iç pazarda satışa sunulmakla birlikte ihraç da edilecek.

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