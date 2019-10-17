Rusya, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektuba tepki gösterdi

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı 9 Ekim 2019 tarihli mektupta siyasi nezakete yakışmayan bir dil kullanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu mektubu çöpe atıp Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini vermişti.

"BÖYLE BİR DİL KULLANILAMAZ"

Rusya'dan bu mektup ve Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü yaptığı açıklamada; "Putin ve Erdoğan salı günü harekatı görüşecek. Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki insani durum ve mülteci akınından endişeli. Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektupta sıra dışı bir dil var. Devlet başkanları arasında genellikle böyle bir dil kullanılamaz."