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Rusya TürkAkım'dan yıllık 500 milyon dolar kazanacak

Rusya'nın TürkAkım doğalgaz boru hattından yılda yaklaşık 500 milyon dolar kazanç elde edeceği açıklandı.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 16:24..
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Türkiye ile Rusya'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği mega proje TürkAkım'ın vanaları açıldı.

TürkAkım projesinin açılışından önce  Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, boru hattının Rus tarafına neler kazandıracağını değerlendirdi.

Rusya projeden, şu anlık yılda 500 milyon kazanç bekliyor...

KUZEY AKIM DA TAMAMLANDIĞINDA YILLIK KAZANÇ 1,5 MİLYAR DOLAR

Gazprom Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov'un "TürkAkım ve Kuzey Akım 2'nin tam kapasiteyle faaliyete girmesi halinde Gazprom yılda 1.5 milyar dolardan fazla kazanç elde edebilir" açıklamasına atıfta bulunan Grivaç, TürkAkım'ın söz konusu rakamın üçte birini sağlayabileceğini belirtti.

TürkAkım'ı 'transit risklerini azaltan, Türkiye ile Avrupa'nın güneydoğusuna Rus gazı tedarik imkânlarını ve altyapısını geliştiren stratejik bir proje' olarak niteleyen Grivaç, bu hatla birlikte Rusya'nın güneyindeki doğalgaz arz güvenliğinin de artacağını vurguladı.

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