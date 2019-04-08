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Rusya: Türkiye, ABD'ye haddini bildirmeye hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki görüşmesinin ardından Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, ABD'ye gözdağı verdi.

Detay Haber | 08.04.2019 - 15:42..
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Recep Tayyip Erdoğan, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Liderlerin yer aldığı ikili zirveyi değerlendiren Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda geri adım atmayacağını ve ABD'ye haddini bildirmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya: Türkiye, ABD'ye haddini bildirmeye hazır

"TÜRKİYE HAZIR"

Putin ve Erdoğan arasındaki zirveyi Russia Today'e (RT) değerlendiren Konovalov, özellikle S-400'ler üzerinde durdu. Türkiye'nin seçtiği yoldan ilerleyeceğini belirten Konovalov, "Ankara'nın S-400'ler konusunda net bir politikası var ancak ABD'liler tehditte bulunuyor ve Türklerin Washington'un söylediklerini yapacağını ifade ederek onları küçük düşürmeye çalışıyor. Ancak Türkiye, ABD'ye haddini bildirmeye hazır." dedi.

Rusya: Türkiye, ABD'ye haddini bildirmeye hazır

YOĞUN VE VERİMLİ GÖRÜŞMELER

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov ise Moskova ve Ankara arasında önemli görüş ayrılıkları bulunmaması nedeniyle Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerin çok yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

Rusya: Türkiye, ABD'ye haddini bildirmeye hazır

8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına başkanlık edecek liderler, S-400 alımı, Suriye krizi, Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve vize serbestliği de dahil çok önemli konuları masaya yatıracak.

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