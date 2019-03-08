taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4713
Euro
6.1327
Altın
1292.945
Borsa
101569.02
Gram Altın
227.586

Rusya: Türkiye ile Karadeniz’de ortak tatbikat yaptık

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini açıkladı.

DHA | 08.03.2019 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

e

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Türkiye ile yaptıkları operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

ORTAK TATBİKAT YAPILDI

Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü’nün iki gemisi ‘Vasiliy Bıkov’ ve ‘Valentin Pikul’un mürettebatları ‘Burgazada’ ve ‘Akçay’ gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi." dedi.

GEMİLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Mürettebatlar, Karadeniz sularında iş birliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar.

Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında “Mavi Vatan-2019” ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk Limanı'nda bulunuyorlardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

32
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

28
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

30
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

198
Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

135
Kaza yapan eşi ve çocuğuna yetişmeye çalışırken kaza yaptı

Kaza yapan eşi ve çocuğuna yetişmeye çalışırken kaza yaptı

6
Venezuela'da elektrikler kesildi

Venezuela'da elektrikler kesildi

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir