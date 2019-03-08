Rusya: Türkiye ile Karadeniz’de ortak tatbikat yaptık

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Türkiye ile yaptıkları operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

ORTAK TATBİKAT YAPILDI

Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü’nün iki gemisi ‘Vasiliy Bıkov’ ve ‘Valentin Pikul’un mürettebatları ‘Burgazada’ ve ‘Akçay’ gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi." dedi.

GEMİLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Mürettebatlar, Karadeniz sularında iş birliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar.

Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında “Mavi Vatan-2019” ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk Limanı'nda bulunuyorlardı.