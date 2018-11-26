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Rusya: Ukrayna gemilerine durdurma amaçlı ateş açıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerini durdurmak için silah kullanıldığını doğruladı.

AA | 26.11.2018 - 02:24..
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FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna savaş gemilerinin saat 19.00 sularında Rus sınırını tekrar ihlal etme girişiminde bulunduğu belirtilerek, bu duruma Rus Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi’ne ait gemilerin müdahalede bulunduğu ifade edildi.

"YARALI UKRAYNA ASKERLERİ TEDAVİ EDİLDİ"

Açıklamada, "Ukrayna savaş gemilerini zorla durdurma amacıyla, silah kullanıldı. Rusya’nın Karadeniz'deki karasularında, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin üç gemisi de gözaltına alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden üç yaralı askere tıbbi yardım sağlandı. Hayatları için bir tehdit yok." ifadelerine yer verildi.

Rusya: Ukrayna gemilerine durdurma amaçlı ateş açıldı

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya Büyükelçiliği önünde lastik yakılarak ve elçilik binası önüne gemi maketleri konularak protesto gösterileri düzenlendi.

Rusya: Ukrayna gemilerine durdurma amaçlı ateş açıldı

Rusya: Ukrayna gemilerine durdurma amaçlı ateş açıldı

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