taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2439
Euro
5.9522
Altın
1222.62
Borsa
93962.35
Gram Altın
206.348

Rusya Ukrayna'ya nota verdi

Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna'ya nota verdi.

AA | 26.11.2018 - 19:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.

NOTA VERİLDİ

Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, Rusya karasularında ve Karadeniz'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.

Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

204
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

536
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

284
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

261
Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor

Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor

197
Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

89
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir