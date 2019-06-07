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Rusya ve ABD'den S-400 mesajları

Rostec CEO'su Sergey Çemezov, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye 2 ay içinde gerçekleşeceğini belirtirken, ABD'den "S-400'lerden vazgeçmeniz için 2 ayınız var" açıklaması geldi.

AA & Ensonhaber | 07.06.2019 - 23:52..
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Rusya ve ABD'den S-400 mesajları

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay sonra başlayacağını belirtti.

"EĞİTİMİ DE TAMAMLADIK"

SPIEF 2019’da Rus NTV televizyonuna konuşan Çemezov, “Her şey yolunda. İki ay sonra teslimata başlayacağımızı düşünüyorum" diyerek, ön ödemenin yapıldığını, kredinin verildiğini hatırlattı.

Çemezov "Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık” diye konuştu.

Rusya ve ABD'den S-400 mesajları

ABD: "S-400'LERDEN VAZGEÇMENİZ İÇİN 2 AYINIZ VAR"

ABD basınında yer alan ve Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Washington yönetimi, Türkiye'ye Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasını iptal etmesi için 31 Temmuz'a dek süre tanıdı.

Bloomberg, “ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefikinin Rus hava savunma sisteminde vazgeçmemesi bağlamında, ABD’nin 31 Temmuz’da Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki katılımına son vereceğini Türk mevkidaşına bildirdi” diye yazdı.

Rusya ve ABD'den S-400 mesajları

"TÜRKİYE, RUSYA'YA BAĞIMLI OLACAK"

Bununla birlikte Shanahan’ın, Türkiye’nin S-400 tutumunu değiştirmesi için zamanı olduğu uyarısında bulunduğu aktarıldı. Shanahan’ın, Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektubunda, S-400 alımının, “Türkiye’yi Rusya’ya aşırı stratejik ve ekonomik bağımlılığa ittiğini ve çok güçlü Türk savunma sanayisinin potansiyelini bozacağını” yazdığı ifade edildi.

"YA S-400 YA DA F-35"

Washington'ın Ankara'ya iki seçenek sunduğu, bu seçenelerin S-400 anlaşmasını Haziran'ın ilk haftasının sonuna dek Rusya ile S-400 anlaşmasını iptal etmesi ya da yaptırımların ve F-35 programının iptal edilmesinin de dahil olduğu uygulamalarla karşı karşıya kalması olduğu belirtildi.

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