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Rusya ve Arjantin’den nükleerde stratejik iş birliği

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi, Rusya ve Arjantin arasında önemli bir iş birliğine sahne oldu.

İHA | 03.12.2018 - 10:39..
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İki ülke, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki ortaklıklarını doğrulayan stratejik bir anlaşmaya imza attı. Resmi imza töreni Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

YARARLI BİR İŞ BİRLİĞİ TEŞVİK EDİLECEK

Belgeyi, Rusya adına Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Arjantin adına ise Enerji Bakanı Javier Iguacel imzaladı. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi yapan Rosatom’un Genel Müdürü Likhachev, "İmzaladığımız bu anlaşma, Arjantinli ortaklarımız ile mevcut iş birliğimizi genişletecek. Hepimiz, Rosatom’daki herkes, bu adımın nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla uygulanmasında karşılıklı olarak yararlı iş birliğimizi teşvik edeceğinden eminiz.” dedi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ

Belgedeki karşılıklı iş birliğinin temel alanlarından birinin, Arjantin’deki büyük ve küçük kapasiteli nükleer güç santrali inşaat projelerine uygulanacak çeşitli proje yürütme stratejilerinin geliştirilmesi olduğunu belirten Likhachev, “Anlaşma üçüncü dünya ülkelerinde ortak projeleri, araştırma merkezleri kurulmasını ve buralarda personel kapasitesini geliştirmeyi içeriyor. Bunun yanı sıra belge, ortak araştırma ve personel eğitimi de dahil olmak üzere çok sayıda alanda iş birliği fırsatı sunuyor. Ayrıca anlaşma kapsamında taraflar, Rus tasarımına dayanan yüzer NGS filosuyla ilgili ortak çalışma olasılığını da dikkate alacaklar. Dünyanın ilk yüzen NGS’si ’Akademik Lomonosov’un tamamlanmış inşaatını göz önünde bulunduracaklardır.” dedi.

Törende, nükleer enerjilerin barışçıl yollarla kullanımı için özel Rus-Arjantin projelerinin uygulanmasına dair bir yol haritası da imzalandı.

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