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Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey, NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini artırmasına tepki gösterdi.

İHA | 28.05.2019 - 00:00..
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Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya ziyareti kapsamında görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı.

NATO TEPKİSİ

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında bakanlar, NATO’ya tepki gösterdi. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, NATO’nun faaliyetlerini eleştirerek, “Sayın Makey ile dünyadaki artan silahlanmayı ele aldık. Kendisiyle NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerde artan faaliyetleri konusunda derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Lavrov, mevkidaşı ile Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yanı sıra Belarus ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade ederek, 2 gün boyunca yeni başlıklar açılarak ülkeler arası iş birliğinin artırılması yönünde çalışma gruplarının görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

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