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Rusya ve Esad Barış Pınarı Harekatı’nı görüştü

Suriyelilere ateş ederek ülkeden göçe zorlayan Esad, Şam'ın derdine düştü.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 18:32..
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Rusya ve Esad Barış Pınarı Harekatı’nı görüştü

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'ya gelmişti. Görüşme sonrası ABD heyetine göre ateşkes yapıldığı açıklanmıştı.

Beşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, Şam’da Barış Pınarı Harekatı’nı ve Türkiye'nin ABD heyetiyle yapmış olduğu anlaşmayı görüştü.

Rus heyet, Rusya'nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini ve ülkedeki durumu zorlaştıracak her türlü adımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"ŞAM'DAN YÖNETELİM"

Esad da savaşın sona erdirilmesi için Suriye’de bulunan son terör noktalarının ortadan kaldırılması ve başta sınırdaki bölgeler olmak üzere, ülkenin tüm toprakların Şam’ın kontrolüne geçmesi gerektiğini ifade etti.

"ŞAM'IMA BİR ŞEY OLMASIN"

Ayrıca Esad, kendisi için Şam'ın büyük önem taşıdığını ve Şam'a bir şey olacağı takdirde karşılarında kim durursa dursun tanımayacaklarını ifade etti.

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