taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3807
Euro
7.1365
Altın
1521.4
Borsa
89703.63
Gram Altın
312.661
Bitcoin
31903.55

Rusya ve Suudi Arabistan'ın ortak yatırımına erteleme

Novomet'in yüzde 30,7 hissesinin satışına yönelik süreç, süresiz olarak ertelendi.

AA | 16.03.2020 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan, Rusya ile anlaşamayınca tek başına petrol üretimini artırma kararı almıştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri büyük kayıp yaşadı.

ORTAK YATIRIM ERTELENDİ

İki ülke arasında yaşanan gerilim yeni bir alana daha sıçradı.

Saudi Aramco, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) oluşan konsorsiyumun, Rus petrol ekipmanları üreticisi Novomet'e yüzde 30,7'lik payla ortak olmasına yönelik anlaşma ertelendi.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın ortak yatırımına erteleme

SÜRESİZ ERTELEME

Rus haber ajansı TASS'ın, RDIF temsilcisine dayandırdığı haberinde, piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Novomet'in yüzde 30,7 hissesinin satışına yönelik sürecin süresiz olarak ertelendiği belirtildi.

Novomet'in yüzde 30,7'lik hissesinin satışına yönelik anlaşma, Ekim 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından imzalanmıştı.

Rusya'nın en büyük petrol ekipmanları üreticilerinden Novomet'in hisse satışı, RDIF ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco arasında 2017'de kurulan enerji platformunun ardından yapılan ilk ortak yatırım özelliği taşıyordu.

İlginizi Çekebilir
Engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgana idam
Japonya'da 2016'da engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
İngilizler, Ali Babacan'ı parlatmaya başladı
Financial Times'a konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı, Türkiye'nin bir 'ada devleti' gibi yönetildiğini iddia etti.
Bahreyn'de korona nedeniyle ilk ölüm
İran'dan gelen kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Almanya'da eğlence mekanlarına polis kontrolü
Ülke genelinde kapatılan gece kulüpleri ve diskolar, Alman polisi tarafından denetleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
784
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
88
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
57
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
279
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir