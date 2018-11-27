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Rusya ve Ukrayna'ya soğukkanlı olun çağrısı

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerginlik üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki ülkeye soğukkanlı olun çağrısı yaptı.

AA | 27.11.2018 - 20:31..
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında artan gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, taraflara soğukkanlı olun çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, Kerç Boğazı'nda gerginliği daha fazla tırmandıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Gerginliği barışçıl yollarla azaltmak ve sorunu gecikmeksizin çözmek için taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulunan Guterres, ilgili tarafların haklarına, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mariupol Limanı'na gitmek üzere 25 Kasım Pazar yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sıkıyönetime gidilmesini öngören kararname kabul edilmişti.

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