Rusya, yasalara uymadığı için Google'a ceza kesti

Google, Rusya'daki arama sonuçlarından bazı girişleri kaldırma zorunluluğuna uymadığı için cezalandırıldı.

YASALARA UYMADI

Arama motoru Google, yasalara uymayarak Moskova'nın yasa dışı bilgi içerdiğini düşündüğü yasaklanmış web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmadı. Hakkında dava açılan Google, 7 bin 532 dolar para cezasına çarptırıldı. Söz konusu cezanın sadece bir uyarı olduğunu söyleyen yetkililer, Google'ın yasalara uymamaya devam etmesi halinde daha büyük cezalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.