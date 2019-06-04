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Rusya, yeni önleme füzesini Kazakistan'da test etti

Rusya önleme füzesinin testini dün gerçekleştirdiğini, kamuoyuna duyurdu.

DHA | 04.06.2019 - 15:20..
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Her gün yeni savaş teknolojisiyle gündemden düşmeyen Rusya, füze denemelerine dün bir yenisini daha ekledi.

RUS SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri’nin, Kazakistan’ın Sary-Shagan test alanında, yeni önleme füzesinin test atışını başarılı olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya yeni önleme füzesini test etti VİDEO

"GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"

Şoygu’nun açıklamasında, Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Vladimir Sergiyenko’nun, “Birkaç denemeden sonra yeni önleme füzesi belirlenmiş bir hedefi kesin olarak vurarak görevini başarıyla tamamladı.” ifadesine yer verildi.

Rusya, yeni önleme füzesini Kazakistan'da test etti

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