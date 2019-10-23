Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Türkiye ve Rusya, Suriye hakkında dün bir mutabakata vardı.

Tarihi Soçi mutabakatının ardından Kremlin'den Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirme yapıldı.

"ABD İHANET ETTİ"

ABD’nin son yıllarda YPG/PKK’lı unsurların en yakın müttefiki olduğunu belirten Peskov, “Bunun sonucunda ABD onları terk etti ve bir bakıma ihanet etti. Şimdi onları sınırda bırakıp Türklerle savaştırmayı tercih ediyorlar.” diye konuştu.

"TÜRKİYE YPG'LİLERİN ÜZERİNDEN GEÇER"

Peskov, mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’nın sınırdan çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer çekilmezlerse Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında çekilmemeleri halinde Türk ordusu onların üzerinden geçer.” dedi.