Ruslar YPG paçavrasıyla poz verdi

Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti.

RUSLARA NE KADAR GÜVENİLİR

Bir Rus komutanın, terör örgütü YPG/PKK mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi. Bu esnada Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve YPG paçavrasını değiş tokuş etmesi dikkat çekti.

Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab ilçesinde ABD'nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı. Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

"TÜRKİYE'YE SU-35 SEVKİYATINA HAZIRIZ"

Öte yandan; Dubai Havacılık Fuarı 2019’da konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov, “Türkiye’ye tekliflerde bulunduk, Su-35’i teklif ettik. Henüz düşünme aşamasındalar. Karar aldıklarında biz satış için hazırız, endüstrimiz de hem Su-57’yi hem Su-35’i üretmeye hazır.” ifadelerini kullandı.