Rusya'da 2 inşaat işçisi 9'uncu kattan yere düştü

Sinan Akyüz ile bir Bosna hikâyesini paylaştığı son romanı Meyra’yı konuştuk…

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Çin'in ekonomisi durursa, küreselde maliyetler artacak

Çin üretimi ve tüketimi açısından dünya ekonomisinin motoru durumunda. Uzmanlar, 'Çin'deki büyüme yavaşlarsa, küresel ekonomi de buna paralel olarak yavaşlayacak' endişesi taşıyor.