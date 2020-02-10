Rusya'da 2 inşaat işçisi 9'uncu kattan yere düştü

Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Derbent şehrinde, bir apartman inşaatının 9.katında çalışan 2 işçi, iskelenin çökmesi sonucu aşağı düştü.
2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan kazanın ardından inşaatta çalışan birçok işçi, aşağıya düşen 2 işçiyi kurtarmaya koştu. Düşen işçiler hastaneye kaldırılırken, her 2 işçinin de kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.
Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada, inşaat sorumlularının ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtildi.
Rusya'da 2 inşaat işçisi 9'uncu kattan yere çakıldı