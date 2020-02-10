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Rusya'da 2 inşaat işçisi 9'uncu kattan yere düştü

Derbent şehrinde bir inşaatın 9'uncu katında çalışan işçilerin, iskelenin çökmesi sonucu aşağı düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İHA | 10.02.2020 - 14:44..
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Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Derbent şehrinde, bir apartman inşaatının 9.katında çalışan 2 işçi, iskelenin çökmesi sonucu aşağı düştü.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kazanın ardından inşaatta çalışan birçok işçi, aşağıya düşen 2 işçiyi kurtarmaya koştu. Düşen işçiler hastaneye kaldırılırken, her 2 işçinin de kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.

Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada, inşaat sorumlularının ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtildi.

Rusya'da 2 inşaat işçisi 9'uncu kattan yere çakıldı

Rusya'da 2 inşaat işçisi 9'uncu kattan yere düştü

Rusya'da 2 inşaat işçisi 9'uncu kattan yere düştü

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