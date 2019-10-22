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Rusya'da 2012'de katledilen ailenin cesetlerine ulaşıldı

2012 yılında ortadan kaybolan Rus milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu.

DHA | 22.10.2019 - 00:18..
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Rusya'da 2012 yılında ortadan kaybolan milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu. 7 yıl önce ortadan kaybolan aile adı verilmeyen bir bölgede yapılan kazı çalışmasında bulundu.

Rus Milletvekili ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu.VİDEO

7 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLDULAR

7 yıldır kayıp olan milletvekili Sidora ile eşi ve biri kız iki çocuğunun öldürüldükleri şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüphelerin üzerinde toplandığı suç örgütü lideri Oleg Shishkanov, geçen Temmuz ayında gözaltına alındı.

Kumar, kadın ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok suç kaydı bulunan Shishkanovun sorgulaması devam ederken, 7 yıl önce ortadan kaybolan milletveki ve ailesinin cenazelerine ulaşıldı.

KATLEDİLMİŞLER

Açıklanmayan bir bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu vahşice katledilen aile üyelerinin adli tıp kontrollerinde kafalarından silahla vurularak öldürüldükleri saptandı. Yapılan soruşturmada Sidorova'nın bazı arsa tapularını suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'a vermeyi reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte katledildiği düşünülüyor.

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