Rusya’da 235 çocukta koronavirüs tespit edildi

Rusya'dan koronavirüs salgınına ilişkin krtik bir açıklama geldi.

Rus basını, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova düzenlediği basın toplantısında, ülkede 235 çocuğun koronavirüse yakalandığını, ancak hiçbirinin durumunun ciddi olmadığını duyurdu.

"DURUMU KRİTİK OLAN YOK"

Popova açıklamasında, “Bugüne kadar Rusya’da 235 vaka teyit edildi. Bunlardan 17’si zatürreden rahatsız. Neyse ki bunların arasında durumu ‘kritik’ olan çocuk yok, ancak 41 çocuğun akut solunum yolu viral hastalığının hafif ve orta dereceli semptomlarını geliştirdiğini kayıt altına aldık.” ifadelerini kullandı.