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Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

25 bin Rus, hafta sonları düzenlenen protestolarda tutuklananların serbest kalması ve Putin'in istifa etmesi için protesto düzenledi.

AA | 30.09.2019 - 01:29..
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Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

Rusya'da on binlerce kişi gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması ve Putin'in istifa etmesi için eylem yaptı.

Moskova'da yapılan protestoya yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

PUTİN'İ İSTEMİYORUZ

Başkent Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösteride "Putin'i istemiyoruz", "Siyasi mahkumlara özgürlük", "Hırsız yönetim gitsin" şeklinde sloganlar atan göstericiler, protestolarda gözaltına alınan ve tutuklananların bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

Moskova'da son aylarda hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmış, birçok kişi de tutuklanmıştı.

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