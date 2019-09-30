Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

Rusya'da on binlerce kişi gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması ve Putin'in istifa etmesi için eylem yaptı.

Moskova'da yapılan protestoya yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

PUTİN'İ İSTEMİYORUZ

Başkent Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösteride "Putin'i istemiyoruz", "Siyasi mahkumlara özgürlük", "Hırsız yönetim gitsin" şeklinde sloganlar atan göstericiler, protestolarda gözaltına alınan ve tutuklananların bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Moskova'da son aylarda hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmış, birçok kişi de tutuklanmıştı.