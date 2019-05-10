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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümünde Moskova’da törenler düzenlendi.

AA & Ensonhaber | 10.05.2019 - 03:44..
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Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü Rusya’da bayram edasında törenlerle kutlandı. Gündüzünde geçit törenleri düzenlenen Kızıl meydan'da gece havaifişek gösterileri düzenlendi.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

KIZILMEYDAN'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Başkent Moskova’da Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Başbakan Dmitriy Medvedev ve Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in katıldığı törende 13 binden fazla asker yer aldı.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Putin, törende yaptığı konuşmada, geçmişteki savaşların verdiği derslerin hala geçerli olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimizin en yüksek seviyede savaşa hazır olmasını sağlamak için her şeyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

GEÇİT TÖRENİ

Hava şartlarının kötü olması nedeniyle askeri uçak ve helikopterlerin geçişinin iptal edildiği törende, yenileri dahil 130’dan fazla askeri zırhlı araç ve teçhizat sergilendi.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Geçit töreninde, dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata" ve modernize edilmiş T72 B3 model tankın yanı sıra kısa menzilli balistik füze sistemi "İskender-M", çok namlulu roketatar "Smerç", füze sistemleri "Buk-M2" ve "Top-M2", karadan havaya kısa ve orta menzilli füze uçaksavar topçu sistemi "Pantsir-S" ve hava savunma füze sistemi "S-400", sergilenen ağır silahlar arasında yer aldı.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

GECE KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Moskova'dai kutlamalar gece saatlerine kadar devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte şehir genelinde havaifişek gösterileri yapıldı. Moskova'Nın bir çok yerinde atılan binlerce havaifişek gökyüzünü süslerken geceyi de gündüz etti.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

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