Rusya'nın Irkutsk şehrinde 9 yaşındaki kız çocuğu, okulun önünden bir adam tarafından kaçırıldı.

ÇIĞLIK ATINCA ÇEVREDEKİLER DUYDU

Olay sırasında kızın çığlıklarını duyan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, çevrede bulunanların yardımıyla arabayı takip etmeye başladı.

Rusya'da 9 yaşındaki kız çocuğu okul önünde kaçırıldı İZLE

KÜÇÜK KIZ KURTARILDI

Bir süre sonra bulundukları araçla küçük kızın bulunduğu arabayı bloke etmeyi başaran lise öğrencisi ve yanındakiler, kızı arabadan kurtardı. Olay yerinden kaçan adam, tanıkların ifadeleri sonrası gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN HAPİS YATMIŞ

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin 48 yaşında olduğu ve daha önce çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarından iki defa hapis yattığı açıklandı.