taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7952
Euro
6.5235
Altın
1357.96
Borsa
94244.06
Gram Altın
253.065

Rusya'da aç kalan kutup ayısı kente indi

Sibirya'da 40 yıl sonra ilk kez bir kutup ayısı, insanların şaşkın bakışları arasında şehirde dolaşıp yiyecek aradı.

REUTERS | 20.06.2019 - 02:56..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Sanayi kenti Norilsk'e gelen dişi ayının, yiyecek ararken doğal yaşam alanından yüzlerce kilometre uzaklaşarak yolunu kaybettiği tahmin ediliyor.

Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.

POLİS UYARDI: AYIYA YAKLAŞMAYIN

Kentte ilk olarak Pazar günü görülen kutup ayısı polis ve acil durum görevlileri tarafından izleniyor. Polis memurları, kent sakinlerinin ayıya yaklaşmamaları yönünde çağrılar yapıyor.

Bir uzman ekibin bugün kente gelerek ayının nereye götürüleceğine karar vermesi bekleniyor.

Rusya'da aç kalan kutup ayısı kente indi

BUZULLAR ERİYOR, YAŞAM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Buzullar üzerinde yaşayan ve küresel ısınma nedeniyle yaşam alanları tehdit altında olan kutup ayıları, yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerlerine inmeye başlamış durumda.

Rusya'da aç kalan kutup ayısı kente indi

ŞUBAT AYINDA BİR BAŞKA KENTE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Şubat'ta Rusya'nın kuzeyindeki Novaya Zemlya kasabasını onlarca kutup ayısının istila etmesi sonucu acil durum ilan edilmişti.

Üç bin nüfuslu kasabada çöp karıştıran ve kamu binalarına giren ayılar uyuşturularak yakalanmıştı.

Rusya'da aç kalan kutup ayısı kente indi

Bazı bölgelerde ayıların insanların peşine düştüğü haberleri üzerine birçok aile korkudan çocuklarını okula göndermemişti.

Rusya'da kutup ayıları koruma altında.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

122
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

85
Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

10
105 milyon liraya sahibinden satılık ada

105 milyon liraya sahibinden satılık ada

8
Kars’ta şüpheli çanta alarmı

Kars’ta şüpheli çanta alarmı

2
Yankesicinin savunması: Ayda 5 bin lira az, ne yapayım

Yankesicinin savunması: Ayda 5 bin lira az, ne yapayım

1
Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir