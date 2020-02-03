taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.98
Euro
6.6284
Altın
1582.98
Borsa
119140.08
Gram Altın
304.455
Bitcoin
56269.11

Rusya'da ağaçlara çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Rusya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 03.02.2020 - 05:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’nın başkenti Moskova’nın en büyük caddelerinden olan Özgürlük Caddesi’nde, bir sürücü lüks aracıyla aşırı hız yaparken, yağmur nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek bir ağaca çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle havaya uçan araç, 2 ağaca daha çarparak durabildi. İkiye bölünen aracın sürücüsü ile önde oturan kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da ağaçlara çarpan araç ikiye bölündü VİDEO

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE AŞIRI HIZ YAPMAK CEZALARI BULUNUYOR

Kazada can veren sürücünün daha önce alkollü araç kullanımı ve aşırı hız yapmaktan dolayı birçok kez ceza aldığı ve toplamda 37 bin rublelik trafik cezalarını ödemediği ortaya çıktı.

TRAFİK POLİSLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Sürücünün daha önce işlediği trafik suçlarına rağmen hala araç kullanması ve canına mal olan kazaya sebep olması nedeniyle olayda sorumluluğu olan trafik polisleri hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi. Moskova savcılığı, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü açıkladı.

Rusya'da ağaçlara çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Rusya'da ağaçlara çarpan araçtaki 2 kişi öldü

İlginizi Çekebilir
Fransa'ya Vuhan'dan ikinci uçak geldi
Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı.
Çin koronavirüsten ölenlerin gömülmesini yasakladı
Çin'de yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtlamaya gitti. Koronavirüsü kurbanlarının cesetlerinin gömülmesi yasaklanıp, yakılmasına hükmedildi.
Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti
Aktivistler,işgal ettikleri santralde, “Kömürden çıkın - geleceğe girin” sloganları atarak, pankart açtı.
Londra'da bıçaklı saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terör saldırısı gerçekleşti. Saldırgan polis tarafından vuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

1649
Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

13
Suriye sınırına komanda ve askeri araç takviyesi

Suriye sınırına komanda ve askeri araç takviyesi

2
Düzce'de direksiyonu kilitlenen otomobil direğe çarptı

Düzce'de direksiyonu kilitlenen otomobil direğe çarptı

2
Hayatını kaybeden astsubay Karabük’te defnedildi

Hayatını kaybeden astsubay Karabük’te defnedildi

0
Kayseri'de silahlı kişi benzin istasyonunu soydu

Kayseri'de silahlı kişi benzin istasyonunu soydu

0
Antalya'da 11 evi soyan hırsızlar yakalandı

Antalya'da 11 evi soyan hırsızlar yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir