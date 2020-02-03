Rusya'da ağaçlara çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’nın en büyük caddelerinden olan Özgürlük Caddesi’nde, bir sürücü lüks aracıyla aşırı hız yaparken, yağmur nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek bir ağaca çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle havaya uçan araç, 2 ağaca daha çarparak durabildi. İkiye bölünen aracın sürücüsü ile önde oturan kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da ağaçlara çarpan araç ikiye bölündü VİDEO

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE AŞIRI HIZ YAPMAK CEZALARI BULUNUYOR

Kazada can veren sürücünün daha önce alkollü araç kullanımı ve aşırı hız yapmaktan dolayı birçok kez ceza aldığı ve toplamda 37 bin rublelik trafik cezalarını ödemediği ortaya çıktı.

TRAFİK POLİSLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Sürücünün daha önce işlediği trafik suçlarına rağmen hala araç kullanması ve canına mal olan kazaya sebep olması nedeniyle olayda sorumluluğu olan trafik polisleri hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi. Moskova savcılığı, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü açıkladı.